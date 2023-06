Sky - Rudi Garcia al Napoli dopo lungo casting: come ADL è arrivato a questa scelta

Il Napoli è arrivato a Rudi Garcia dopo un lungo casting.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli è arrivato a Rudi Garcia dopo un lungo casting. De Laurentiis ha contattato tanti allenatori: alcuni avevano pretese importanti e altri sotto contratto, ad esempio Christophe Galtier. Il tecnico francese è stato in ballo fino all’ultimo, non si è ancora liberato dal PSG e ci vorranno ancora giorni se non settimane per risolvere il contratto. Così De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia, un allenatore libero, esperto, che conosce la Serie A e la lingua italiana e che adotta lo stesso modulo di Spalletti anche se diverso nella metodologia e nell’intensità. A riferirlo è Sky Sport.