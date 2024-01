Sky- Samardzic-Napoli, ancora non iniziata la trattativa con gli agenti: a giorni nuovi contatti con l'Udinese

"Il Napoli ha chiuso per Pasquale Mazzocchi che firmerà domani come vice Di Lorenzo".

La redazione di Sky Sport fa il punto di mercato del Napoli: "Il Napoli ha chiuso per Pasquale Mazzocchi che firmerà domani come vice Di Lorenzo e ora Zanoli si trasferirà al Genoa. Napoli e Genoa sono in discussione anche per Radu Dragusin. In Italia ci aveva pensato anche il Milan, al momento sembra raffreddata la pista Tottenham per le cifre perché il Genoa chiede 30 milioni di sterline. Il Napoli ha fatto la sua offerta di 20 milioni circa più il cartellino di Ostigard.

La vera necessità del Napoli è però a centrocampo, dove si deve alzare il livello. E' andato via Elmas, c’è il problema del rinnovo di Zielinksi e in più Anguissa deve giocare in Coppa d’Africa. De Laurentiis ha messo nel mirino Lazar Samardzic, ci sono contatti in corso, ma ancora non c’è una trattativa con gli agenti e principalmente il padre del calciatore, che ha un ruolo importante come si è visto l'estate scorsa quando saltò l'affare con l'Inter dopo le visite mediche. Nei prossimi giorni, per la fine di questa settimana sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Udinese. La richiesta del club friulano è di 25 milioni di euro, 30 con i bonus".