Sky - Si lavora alla Filmauro in contatto costante con Garcia: discorso rinnovi e una priorità

"Si lavora anche per consolidare un gruppo che ha raggiunto uno splendido risultato".

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Calcio 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del mercato del Napoli: “Si lavora soprattutto negli uffici della Filmauro a Roma, in contatto continuo e costante con Rudi Garcia. La priorità è il sostituto di Kim, una casella che a breve si svuoterà. Due profili possono fare al caso di Garcia: Kilman e Le Normand. Si lavora anche per consolidare un gruppo che ha raggiunto uno splendido risultato.

In tal caso i contatti sono costanti con gli agenti di Osimhen e di Di Lorenzo. Il capitano vuole chiudere di fatto la sua carriera al Napoli. In scadenza nel giugno 2026, si lavora per prolungare di uno-due anni il contratto”.