Sky - Si lavora per il rinnovo di Politano: dialoghi ADL-Giuffredi positivi

Nonostante la trattativa in corso tra il Napoli e Cyril Ngonge e le sirene saudite per Matteo Politano, il club azzurro sta lavorando al rinnovo di contratto del nazionale italiano.

Il Napoli vuole rinnovare il contratto dell'esterno, in scadenza a giugno 2025, e dialoghi per il prolungamento continuano in maniera positiva. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi continueranno a parlarne anche nei prossimi giorni e nel viaggio verso Riyad, dove si giocherà la final four di Supercoppa Italiana. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.