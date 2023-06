Sky - Sostituto Kim: Itakura e Koch i primi due nomi della lista del Napoli

TuttoNapoli.net

Il Napoli volta pagina dopo l’addio imminente di Kim Min-jae in direzione Bayern Monaco ed è al lavoro per cercare il nome giusto in grado di raccoglierne l’eredità. Sono due i primi nomi della lista del Napoli. il primo è quello di Ko Itakura del Borussia M'gladbach con un passato al Manchester City, l’altro è Robin Koch del Leeds, ex difensore del Friburgo e già un'idea passata del Napoli. A riferirlo è Sky Sport.