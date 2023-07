Sky - Sostituto Kim, Le Normand in stand-by: Kilman piace molto ma costa 40mln

L’altro profilo è Max Kilman del Wolverhampton, la richiesta è di 40 milioni e gli inglesi sono irremovibili ma piace molto a Micheli e Mantovani.

La priorità del Napoli è trovare il sostituto di Kim Min-jae. Lo staff è al lavoro. Uno dei primi nomi a cui si è pensato - riferisce Sky Sport - è stato quello di Robin Le Normand della Real Sociedad, ma gli spagnoli non trattano e vogliono l’intera cifra della clausola rescissoria. Per questo motivo il Napoli ha messo la trattativa in stand-by. L’altro profilo è Max Kilman del Wolverhampton, la richiesta è di 40 milioni e gli inglesi sono irremovibili ma piace molto a Micheli e Mantovani.