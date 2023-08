Sky - Sprint per Gabri Veiga: si chiude subito, idea contropartita per arrivare ai 40mln

Il Napoli vuole chiudere per Gabri Veiga a prescindere dalla situazione legata a Piotr Zielinski

Dopo aver praticamente chiuso per Jens Cajuste (oggi le visite mediche), il Napoli adesso spinge per chiudere Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Il Napoli vuole chiudere per Gabri Veiga a prescindere dalla situazione legata a Piotr Zielinski (su cui proseguono i contatti con l'Al Ahli). La trattativa procede, con il Napoli pronto ad arrivare alle cifre richieste tramite i bonus e forse una contropartita. Lo scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio.