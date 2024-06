Sky - Su Lindstrom due club francesi, ma il Napoli chiede tanto per il prestito

A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Jesper Lindstrom è in uscita dal Napoli, ha delle richieste in Francia sia dal Lione che dal Marsiglia. Il Napoli lo lascerebbe partire in prestito oneroso il danese, ma chiede tanto. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.