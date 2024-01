Sky - Trattativa Dragusin complicata, ma c'è fiducia. 60mln stanziati da ADL per gennaio

"Ci sono una sessantina di milioni sul tavolo, è questa la cifra stanziata da De Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, 'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno ha parlato del mercato del Napoli: "Ci sono una sessantina di milioni sul tavolo, è questa la cifra stanziata da De Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio".

Trattativa per Dragusin: "30/35 per Dragusin, un’operazione complicata e strutturata. C’è una parte fissa e ci sono Ostigard e Zanoli, il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa il norvegese a titolo definitivo e il laterale in prestito. Dragusin è il giocatore che il Napoli vuole, c’è la concorrenza del Tottenham. La sensazione che si debba aspettare ancora un paio di giorni, ma la trattativa va avanti con una latente fiducia. E’ il giocatore che mette tutti d’accordo: per l’età, le potenzialità e la struttura fisica. E’ uno specialista sulle palle alte, essendo il Napoli la squadra in media più bassa d’Italia è quella una criticità”.