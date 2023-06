Sky - Tre profili emersi dalla prima riunione con Garcia. E vuole tenere Meret e Gollini

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare.

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare: “Danso, Gabri Veiga e David sono i tre primi profili emersi dopo la prima riunione operativa di Garcia con il presidente e l’area tecnica del Napoli. La clausola di Kim sembra quasi una sentenza, si aspetta che si formalizzi il forte interesse del Bayern anche se teniamo vive le opzioni inglesi, il sudcoreano sembrerebbe preferire la Premier.

Per sostituire Kim, Danso, centrale del Lens che può giocare sia a destra che a sinistra, può essere una possibilità. Restando sulla difesa e parlando del portiere il Napoli vorrebbe tenere Meret e anche Gollini, trovando le condizioni economiche giuste con l’Atalanta per confermarlo.

In mezzo al campo il Napoli non riscatterà Ndombelé, c’è Demme che è destinato a partire, c’è Zielinski che per caratteristiche è un giocatore alla Garcia ma ha un solo anno di contratto. Il club di De Laurentiis sa che a centrocampo deve fare qualcosa, c’è Gabri Veiga che è un talento che potrà mettersi in vetrina agli Europei Under 21. Ha una clausola da 40mln di euro, il Napoli arriverebbe al massimo a 30mln o qualcosina in più.

Lì davanti c’è la grande questione Osimhen, c’è una bozza d’accordo per il prolungamento. Ma poi bisogna andare a parlare di cifre con l’agente per un eventuale rinnovo e adeguamento del contratto, se no si deve fare un prezzo per il nigeriano. Le grandi squadre stanno aspettando quello, Bayern, United, PSG e Chelsea, che però non gioca la Champions, che è una discriminante per Osimhen. L’incontro tra le parti è abbastanza imminente e da lì la questione Osimhen sarà un po’ più chiara. Come erede David è un profilo ideale, giocatore molto veloce, più basso ma che vede la porta e che, in caso di partenza di Osimhen, andrebbe a completare idealmente il reparto con Simeone e Raspadori, che è il grande centravanti da valorizzare”.