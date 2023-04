Sky - Ultime di formazione: Allegri punta sul 3-5-1-1 con Soulé-Milik, idee chiare per Spalletti

Allegri in vista del Napoli va verso il 3-5-1-1 con Soulé alle spalle di Milik. A centrocampo probabile Miretti dal primo minuto

Allegri in vista del Napoli va verso il 3-5-1-1 con Soulé alle spalle di Milik. A centrocampo probabile Miretti dal primo minuto. Possibili cambi in difesa, con Rugani e al suo fianco Gatti e Danilo. Spalletti deve far fronte ad alcuni infortuni rimediati in Champions con il Milan: Olivera prende il posto di Mario Rui e Lozano sostituisce Politano nel tridente d'attacco con Osimhen e Kvaratskhelia. Queste le ultimissime della redazione di Sky Sport.