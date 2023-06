Sky - Via Gollini, si cerca un vice Meret: Napoli su Audero, in uscita dalla Samp

E' probabile che il Napoli non eserciti il riscatto per Pierluigi Gollini e che dunque debba andare sul mercato per un vice Meret.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it E' probabile che il Napoli non eserciti il riscatto per Pierluigi Gollini e che dunque debba andare sul mercato per un vice Meret. Stando a quanto riferito da Sky Sport, gli azzurri starebbero valutando la candidatura di Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria. Sull'ex Juventus ci sono anche Inter, Lazio e Bologna.