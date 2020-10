Sky - Younes verso l'Eintracht, prestito oneroso: 2 mln al Napoli, riscatto nel 2022

Amin Younes è sempre più lontano da Napoli. Cosi il giocatore tedesco, come raccontato nelle ultime ore, dovrebbe lasciare la città partenopea per volare in Germania all'Eintracht Francoforte. Cosi Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato ulteriori dettagli attraverso il proprio sito ufficiale: "Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo) Younes nel 2022. Nel frattempo, al Napoli andrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa della cifra finale ancora da concordare. L’esterno tedesco era arrivato in Italia da svincolato nel 2018, ha collezionato 27 partite e 4 gol con il Napoli di Ancelotti prima e Gattuso poi in questi due anni, ma a inizio stagione non è stato inserito dal club nella lista per la Serie A, vista la cessione in programma".