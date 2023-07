Sky UK: Al-Hilal-Osimhen, offerta folle da 60mln annui! Ecco quanto chiede ADL

A riportarlo è Sky UK, secondo cui invece al Napoli sarebbero stati proposti 140 milioni di euro, ricevendo il 'no' di Aurelio De Laurentiis

Un milione e 200 mila euro a settimana, ossia 60 milioni all'anno. Si attesterebbe su queste cifre folli l'offerta d'ingaggio che l'Al-Hilal ha presentato a Victor Osimhen per convincerlo ad accettare la destinazione Arabia Saudita. A riportarlo è Sky UK, secondo cui invece al Napoli sarebbero stati proposti 140 milioni di euro, ricevendo il 'no' di Aurelio De Laurentiis, che per cominciare a prendere in considerazione una cessione chiede da 150 milioni a salire.