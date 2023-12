Sky Uk - Simeone vuole lasciare il Napoli! Due di Premier sul Cholito, tutti i club interessati

Secondo Sky Sport UK, Giovanni Simeone avrebbe chiesto la cessione al Napoli.

Secondo Sky Sport UK, Giovanni Simeone avrebbe chiesto la cessione al Napoli. L’attaccante argentino sta cercando una via d’uscita dal Napoli, sul Cholito ci sarebbero diversi club di Premier League.

"Il nazionale argentino ha intenzione di chiedere di andare via nel momento in cui parlerà con il suo club nei prossimi giorni. West Ham e Newcastle si sono interessate in passato, insieme a Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Real Betis. Resta da vedere se qualcuno di questi club sarà incoraggiato dal desiderio del giocatore di lasciare il Napoli“.