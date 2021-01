Sportitalia - Milik, Marsiglia pista più credibile: l'offerta può spingersi oltre, la situazione

Il futuro di Arek Milik resta avvolto nel mistero. Difficile capire, ad oggi, come proseguirà la stagione del polacco, anche se le alternative già ci sono. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Marsiglia resta la pista più credibile per l'ex Ajax perché possono spingersi intorno ai 10mln ed il Napoli è sceso dai 18 iniziali ed è consapevole che da febbraio il valore diventerebbe zero. L’uscita di Llorente, al momento, avverrà solo quando rientrerà Osimhen, la priorità resta l’addio di Milik.