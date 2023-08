Sportitalia - Osimhen, ora ADL può vacillare: l’Al Hilal pronto al rilancio a 160mln!

Il club saudita Al-Hilal ha messo nel mirino Victor Osimhen.

Il club saudita Al-Hilal ha messo nel mirino Victor Osimhen. L'offerta formale degli arabi per il centravanti del Napoli, che potrebbe arrivare da un momento all'altro, ammonta a 160 milioni di euro. Al giocatore andrebbero ben 40mln all'anno per cinque stagioni. Cifre che farebbero vacillare chiunque e che assumono i contorni di quella "proposta indecente" paventata da De Laurentiis, per la quale il nigeriano non diventerebbe più incedibile. A riferirlo è la redazione di Sportitalia.