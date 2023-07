Sportitalia - Udinese a Milano per la cessione di Samardzic: incontro anche col Napoli

L’Udinese è tra le squadre di Serie A più chiaccherate in questa prima fase di calciomercato, con i gioielli del club friulano che interessano a diversi club.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Udinese è tra le squadre di Serie A più chiaccherate in questa prima fase di calciomercato, con i gioielli del club friulano che interessano a diversi club. Come raccolto dalla redazione di Sportitalia, in queste ore i dirigenti del club sono a Milano per trattare la cessione di Lazar Samardzic, con Milan, Napoli e Inter che hanno espresso a più riprese il loro interessamento e hanno incontrato la dirigenza friulana. Rimane per il momento invece in stand-by la situazione di Beto.