Sportmediaset - Zaniolo, c'è l'ok di Spalletti: volontà del calciatore può ridurre la spesa

Ora resta solo da trattare con la Roma che ha pretese alte: non meno di 50 milioni di euro

Il dopo Insigne riparte da un italiano: Nicolò Zaniolo risponde perfettamente all'identikit tracciato dal Napoli per aprire un nuovo ciclo. Lo scrive il portale Sportmediaset: "Un simbolo da regalare a Spalletti e ai tifosi, un grande colpo per continuare a costruire una squadra vincente. Scudetto o meno, AdL sta pensando a un mercato importante per continuare su questa strada.

Il tecnico conosce bene Zaniolo e ha già dato il suo ok all'operazione. Ora resta solo da trattare con la Roma che ha pretese alte: non meno di 50 milioni di euro. Troppi soldi che dalle parti di Napoli sperano di ridurre grazie alla volontà del giocatore.