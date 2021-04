Talksport - Superlega verso lo scioglimento, meeting fra i 12 club: si dimette un presidente

Clamorose notizie in arrivo da Talksport. Previsto un meeting straordinario in serata tra i rappresentanti dei 12 club fondatori della Superlega europea. Nelle ultime ore la situazione sta incredibilmente cambiando, con Chelsea e Manchester City, Arsenal e Manchester United pronte a tirarsi fuori dal progetto così come l'Atlético Madrid.

Inoltre Ed Woodward, presidente del Manchester United, si sarebbe dimesso dal proprio incarico a seguito delle ultime notizie che vedono la Superlega verso un clamoroso scioglimento.