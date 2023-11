Tmw - A fine stagione rivoluzione in dirigenza: si salveranno soltanto in due

Se è vero che il suo Napoli deve trovare un allenatore per (almeno) sei mesi, dall'altro la scelta sulla dirigenza appare già abbastanza chiara.

Aurelio De Laurentiis ha in mente di cambiare tutto a fine stagione. Se è vero che il suo Napoli deve trovare un allenatore per (almeno) sei mesi, dall'altro la scelta sulla dirigenza appare già abbastanza chiara. I tanti errori di quest'estate porteranno a una rivoluzione copernicana, perché Pompilio probabilmente andrà alla Juventus: in estate la sua permanenza è stata la condicio sine qua non per Giuntoli per ottenere il lasciapassare verso i bianconeri. È però in scadenza e il suo contratto non verrà rinnovato e, con ogni probabilità, avrebbe comunque detto di no a un'altra eventuale proposta. Quindi lui saluterà, pur avendo già in mente una destinazione.

Poi c'è il direttore sportivo: Mauro Meluso è stato il nome a sorpresa di De Laurentiis per la gestione sportiva, un po' come Rudi Garcia per la parte tecnica. Nomi che non erano usciti nei giorni precedenti sui giornali, salvo poi svelare, con un coup de theatre, le sue intenzioni. Il tecnico francese ha avuto poco tempo, il dirigente ancora meno, anche perché è stato lo stesso presidente a decidere quasi tutto sul fronte mercato, con Meluso che ha fatto buon viso a cattivo gioco aspettando con tranquillità il proprio momento. Forse non ci sarà il tempo: è in scadenza a giugno 2024 e le sue quotazioni sono in netto calo, anche se non per colpa sua.

Chi rimarrà, invece, è Maurizio Micheli. L'uomo dello scouting di fiducia di De Laurentiis non pagherà dazio perché il presidente ha fiducia nel suo lavoro, così come in quello di Leonardo Mantovani, di fatto il braccio destro di Micheli.