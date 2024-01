Tmw - C'è anche Nehuen Perez per la difesa: l'Udinese ha già preso il sostituto

Radu Dragusin come prima scelta, ma non solo. Il Napoli per la difesa valuta anche altre opportunità qualora non dovesse andare in porto la trattativa

Radu Dragusin come prima scelta, ma non solo. Il Napoli per la difesa valuta anche altre opportunità qualora non dovesse andare in porto la trattativa col Genoa che comprende anche Leo Ostigard e Alessandro Zanoli e un nome forte sul tavolo della dirigenza partenopea è quello di Nehuen Perez, centrale classe 2000 dell'Udinese e della nazionale argentina.

Il club partenopeo vuole sempre legare un nuovo acquisto in difesa all'uscita di un centrale e se non riuscirà a chiudere la maxi-operazione col Genoa comprendente Dragusin, Ostigard e Zanoli proverà comunque a cedere il calciatore norvegese per poi puntare su un altro centrale, con Nehuen Perez che a quel punto sarebbe una opzione forte.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento di Fiorentina e Milan per lui, anche se probabilmente legate a un suo possibile arrivo in estate, più che ora. Perez ha giocato tutte le partite in questa stagione, sempre da titolare e mai sostituito, a testimonianza dell'affidabilità del giocatore argentino.

Oggi l'Udinese ha anche ufficializzato l'acquisto di Lautaro Giannetti, difensore argentino del Velez Sarsfield - nonché capitano - che potrebbe anche prendere il posto di Perez in caso di una cessione già a gennaio, proprio in direzione Napoli, qualora non andasse in porto l'affare Dragusin. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.