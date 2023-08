Tmw - Clamoroso, Veiga va in Arabia: possibile assalto del Napoli a Koopmeiners

Clamoroso inserimento dell’Al-Ahli che è ormai ad un passo dall’acquisto di Gabri Veiga.

Clamoroso inserimento dell’Al-Ahli che è ormai ad un passo dall’acquisto di Gabri Veiga. Fino a poche ore fa il Napoli era convinto di avere in mano il giocatore e di poter definire l’operazione con il Celta Vigo e invece ora l’operazione con il club arabo è in dirittura d’arrivo. In pratica c’è un accordo di massima con la società spagnola e anche il centrocampista ha detto si. In queste ore tutto dovrebbe essere formalizzato così il Napoli a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato deve ricominciare da zero e puntare su una nuova soluzione.

Possibile a questo punto un assalto a Koopmeiners, che però ha una valutazione altissima. Da tenere in considerazione anche l’ipotesi Samardzic tornato a Udine dopo essere stato vicinissimo all’Inter.