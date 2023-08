Tmw conferma: sfuma Danso, è a un passo dal rinnovo col Lens

Il difensore del Lens è uno dei principali obiettivi degli azzurri per la sostituzione di Kim Min-Jae,

Rischia di complicarsi sempre di più la pista Kevin Danso per il Napoli. Il difensore del Lens è uno dei principali obiettivi degli azzurri per la sostituzione di Kim Min-Jae, ma il club francese non ha intenzione di privarsi del suo totem difensivo e per questo motivo ha dato una netta accelerata alla trattativa per il rinnovo del contratto.

Le ultime raccolte da TMW vanno in questa direzione, col giocatore ed il club vicini all'accordo per un prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 1,5 milioni di euro più bonus a salire.