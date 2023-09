Tmw - Demme può ancora partire: ipotesi Turchia o Arabia per il centrocampista

Prima l'interessamento della Fiorentina, poi quello del Sassuolo nelle ultime ore di calciomercato, ma alla fine Diego Demme è rimasto al Napoli.

Prima l'interessamento della Fiorentina, poi quello del Sassuolo nelle ultime ore di calciomercato, ma alla fine Diego Demme è rimasto al Napoli, nonostante la volontà del club campione d'Italia di lasciarlo andare, anche dopo il no del centrocampista all'Hertha Berlino delle scorse settimane. Il futuro del tedesco potrebbe comunque essere lontano dal capoluogo azzurro, visto che in alcuni Paesi il mercato non è ancora chiuso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, in particolare, sono Turchia e Arabia le possibili destinazioni per il giocatore.