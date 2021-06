Tmw - Emerson può lasciare il Chelsea: ha cambiato agente e il Napoli insiste

Emerson Palmieri si affida a uno dei più grandi procuratori al mondo, all'agente di campioni come Lewandowski, Alaba, Neuer e non solo: Pini Zahavi.

La decisione è stata presa dal laterale della Nazionale e del Chelsea insieme al suo agente Fernando Malta, che ha dato mandato a Zahavi per gestire un'estate in cui il terzino in uscita dal Chelsea sarà assoluto protagonista.

Zahavi, che tra le altre cose ha curato il passaggio di Neymar al PSG, nei prossimi giorni prenderà contatto con tutti i club interessati: Inter, Lazio e soprattutto Napoli, club che ha già in programma un confronto nei prossimi giorni.