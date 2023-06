Tmw - Già scelto l'erede di Lozano: gioca nel Villarreal

Il Napoli sta ricevendo proposte e richieste per tutti i suoi gioielli

Il Napoli sta ricevendo proposte e richieste per tutti i suoi gioielli. Alcuni li ha blindati, con altri sta cercando di farlo, per altri invece è pronta ad ascoltare proposte. Come per Hirving Lozano, coi rumors delle ultime ore che parlano di proposte dall'Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli uomini mercato degli azzurri avrebbero già in mente il nome giusto per sostituirlo.

Il primo nome sarebbe quello di Yeremi Pino. Il classe 2002 di Las Palmas gioca nel Villarreal dove è nato e cresciuto calcisticamente. E' il nome che da più tempo piace ed è seguito dal club azzurro e sarebbe il primo della lista non appena Lozano dovesse lasciare Napoli per giocarsi con Matteo Politano il ruolo da esterno destro d'attacco.