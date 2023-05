Tmw - Giuntoli verso la Juve: in settimana l'incontro con ADL per liberarsi dal Napoli

Torneranno a sentirsi e a vedersi anche in questa settimana, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'attuale uomo mercato Cristiano Giuntoli.

Sul tavolo c'è l'addio del direttore sportivo direzione Torino. La Juventus, come raccontato su queste colonne, ha deciso di andare sull'attuale dirigente azzurro per ricostruire il nuovo ciclo. Già scelto di fatto il suo staff, adesso resta però la questione principale: liberarsi dal Napoli con cui ha un contratto da 2 milioni lordi per un'altra stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Un nuovo incontro per trovare la soluzione

Giuntoli non era all'ultima cena tra ADL e Luciano Spalletti e nel calcio i segnali sono spesso indicatori inequivocabili di quel che sarà. Di uno scenario che appare scritto, anche se la Juventus, come ha tra le righe spiegato John Elkann, non intende entrare in gioco per eventuali pagamenti a riguardo. "Deciderà lui, siamo qui", ha di fatto chiarito il numero uno di Exor. Giuntoli e De Laurentiis arriveranno a un accordo? Di fatto il numero uno del club campano vorrebbe comunque uscire dalla vicenda con una posizione di forza. Chiaro che liberarlo vorrebbe dire accontentare il ds e la volontà della Juventus. Lo potrà fare rinunciando anche a clausole e pagamenti? Tutto è nelle mani del Presidente azzurro. Ma in settimana si vedranno per provare insieme a trovare una soluzione. Definitiva.