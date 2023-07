Tmw - L’Al Ahli irrompe per Lobotka, ADL irremovibile: lo slovacco è incedibile!

L'Al Ahli, secondo quanto raccolto da TMW, ha chiesto ufficialmente al Napoli informazioni per Stanislav Lobotka.

L'Al Ahli, secondo quanto raccolto da TMW, ha chiesto ufficialmente al Napoli informazioni per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è reduce dal migliore campionato della sua carriera - non a caso coincidente con lo Scudetto - ed è stato seguito nel corso dei mesi da quasi tutti i club europei, compresi Manchester United e Real Madrid (che poi ha scelto un'altra strada). Gli azzurri gli hanno appena prolungato il contratto fino al 30 giugno del 2027 - con opzione per un ulteriore anno - a 3,5 milioni di euro più bonus, premiando appunto le prestazioni.

Alla richiesta degli arabi, però, Aurelio De Laurentiis è stato irremovibile. Lobotka non è cedibile. Probabilmente solo per una cifra altissima - fuori mercato, oltre i 65-70 milioni - il presidente potrebbe ammorbidirsi, ma non è questo il caso. Arrivato nell'inverno del 2020 per 20 milioni, Lobotka ha trovato con Spalletti una continuità di rendimento straordinaria, tanto da disputare tutte e 38 le partite del campionato per 3.811 minuti racimolati.