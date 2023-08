Tmw - Lozano-PSV, c'è il rilancio: ottimismo per la chiusura, le ultime

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'imminente arrivo di Jesper Lindstrom, il Napoli è pronto a liberare Hirving Lozano. Il danese classe 2000 arriverà nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma sul contratto, un'operazione che costerà in totale 25 milioni di euro al club di Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da TMW, il Napoli ed il PSV Eindhoven si sono così avvicinati per quel che riguarda la valutazione del messicano. Gli azzurri partivano da una richiesta di 15 milioni più il 25% sulla futura rivendita, mentre gli olandesi erano arrivati a mettere sul piatto 10 milioni di euro ma ora hanno rilanciato a dodici milioni di euro. I contatti più recenti hanno limato questa forbice e ora, anche grazie all'arrivo di Lindstrom, fra le parti si respira ottimismo in merito al ritorno del Chucky nella città olandese.