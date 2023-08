Tmw - Lozano-Psv, le cifre dell'affare: al Napoli anche il 15% della rivendita

Napoli e Psv Eindhoven hanno raggiunto l'accordo per il ritorno in Olanda di Hirving Lozano.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli e Psv Eindhoven hanno raggiunto l'accordo per il ritorno in Olanda di Hirving Lozano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il giocatore tornerà a vestire la maglia degli olandesi dopo l'esperienza in Serie A che lo ha visto come uno dei protagonisti della conquista dello scudetto nella passata stagione. La fumata bianca è praticamente arrivata e il giocatore partirà per i Paesi Bassi tra stasera e domattina, per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con il PSV.

Le cifre.

Lozano svolgerà i test domani e l'operazione è stata chiusa per un trasferimento a titolo definitivo, visto che il contratto del messicano sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, per 13 milioni di euro più 3 di bonus. Al Napoli andrà poi anche il 15% sulla futura rivendita, con il calciatore che ha dunque concluso la sua avventura in Serie A.