Tmw - Mazzarri ad un passo dal Napoli, ecco perchè è saltato Tudor

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri è vicinissimo a essere il nuovo allenatore del Napoli. Un ribaltone firmato Aurelio De Laurentiis che ieri pomeriggio aveva trovato un accordo con Igor Tudor, anche se l'idea di una conferma in base ai risultati - specificatamente al raggiungimento del quarto posto - non andava più di tanto a genio al presidente azzurro. Oggi era in calendario un altro incontro con il tecnico croato per arrivare alla fumata bianca, dopo l'ottimismo generale che si respirava.

Invece l'idea era quella di avere un traghettatore vero e proprio, non un possibile stipendio per il prossimo anno, di modo da potere ripartire da zero e rifondare. De Laurentiis avrà il potere di fare qualsiasi cosa nella prossima estate, magari con relativa calma, affrontando le grane che inevitabilmente arriveranno. Dal possibile addio di Osimhen al mal di pancia di Kvaratskhelia, passando per Zielinski che non rinnova. Legarsi a Tudor significava comunque rischiare di avere un allenatore già in panchina e De Laurentiis in questo senso non ne aveva intenzione.

Così Mazzarri è sempre più in pole. Un milione di euro di stipendio per sette mesi, nessuna opzione per il rinnovo. Dopo dieci anni quindi la sensazione è che oramai manchi davvero poco per un rientro di Mazzarri sulla panchina azzurra.