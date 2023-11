Tmw - Mazzarri per sette mesi e poi? Quattro nomi per la prossima stagione

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli per sette mesi. E poi? La domanda nasce quasi spontanea

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli per sette mesi. E poi? La domanda nasce quasi spontanea, visto che De Laurentiis non ha accettato di legarsi a un allenatore con rinnovo automatico in base all'eventuale quarto posto. Certo, il numero uno azzurro deciderà poi in itinere cosa fare, perché se Mazzarri dovesse dimostrarsi ancora in grado di guidare il Napoli - un po' come fatto Ancelotti con il Real Madrid dopo due esperienze negative - potrebbe anche esserci una clamorosa conferma. Si vedrà, ovviamente, e il campo sarà giudice. Però nella testa di De Laurentiis ci sono quattro nomi nella short list per la prossima annata.

Vincenzo Italiano - Sarebbe stato l'obiettivo numero uno anche in quest'estate, tanto che i contatti ci sono stati. Poi però Barone e Commisso si sono esposti, confermando il proprio allenatore. Anche perché dopo due finali, una di Coppa Italia e l'altra di Conference, era impensabile cambiarlo visto il contratto fino al giugno 2025. In estate può essere diverso.

Thiago Motta - Il tecnico del Bologna sta parlando da molto tempo per il rinnovo, ma la sensazione è che ci siano ancora delle increspature per quanto riguarda il progetto. È chiaro che in questa stagione è sotto gli occhi dei riflettori, è vicino all'Europa e poi servirebbero rassicurazioni, economiche (sul mercato) quanto tecniche (in campo), per arrivare a dama. Il club è ottimista, intanto Thiago in estate qualche discorso con il Napoli lo ha fatto. Ma gli azzurri arrivavano dallo Scudetto, non da una stagione di transizione. Fare meglio era impossibile.

Francesco Farioli - Il suo Nizza vola, prende pochissimi gol, è secondo dietro solamente il Paris Saint Germain. Non ha ancora perso una partita, ha vinto a Parigi, con Olympique Marsiglia e Monaco. È un profilo giovanissimo e affascinante, ma è al primo anno di Ligue 1 dopo le esperienze turche. Da monitorare, non è detto che Napoli sia lo scalo giusto per la sua carriera, perché il prossimo sarà un momento molto importante nello snodo della carriera.

Raffaele Palladino - Al Monza sta facendo un lavoro più che discreto, il profilo è da top club anche per una sorta di eleganza che sembra innata. Ex calciatore, poi, e napoletano. A Napoli non ci ha mai giocato, pur avendo girovagato molto nella sua carriera, resta da capire se poi i biancorossi sarebbero disposti a lasciarlo andare via.