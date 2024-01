Tmw - Niente Dragusin, ha scelto il Tottenham: 30 mln più bonus

Oggi la partenza per Londra, fissate le visite di rito con il Tottenham



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inutile il rilancio di ieri, per Radu Dragusin si sta per concretizzare il passaggio al Tottenham, che ha messo il centrale rumeno tra le proprie priorità di gennaio e sta per ottenere il secondo grande acquisto del mercato invernale, dopo Werner. Gli Spurs l'hanno spuntata alzando l'offerta a 30 milioni più bonus e il prestito di Spence, che deve ancora dire sì.

Oggi la partenza per Londra, fissate le visite di rito con il Tottenham

Il giocatore partirà oggi per Londra e dovrebbe sottoporsi in giornata alle visite mediche di rito prima di essere annunciato come nuovo acquisto degli Spurs: a dispetto della lusinghiera offerta del Bayern Monaco, la scelta primaria del calciatore è sempre stata per gli inglesi, per giocare in un campionato come la Premier League.

30 più bonus, oggi il rumeno si vestirà del bianco Spurs

Va agli inglesi dunque il duello di mercato che visto ieri anche il nuovo inserimento del Napoli: troppo tardi tuttavia, anche perché Dragusin era ormai entrato nell'ordine di idee di trasferirsi all'estero. La battaglia a suon di rilanci, con i bavaresi preoccupati dall'assenza di Kim per la Coppa d'Asia e delle lusinghe del PSG per Upamecano, viene dunque vinta dal Tottenham di Ange Postecoglou.