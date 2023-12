Tmw - Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: occhi sul 2003 Kjaergaard del Salisburgo

Il Napoli continua il casting per il nuovo centrocampista da prendere a gennaio.

Il Napoli continua il casting per il nuovo centrocampista da prendere a gennaio. Così nel mirino c'è finito anche Maurits Kjaergaard, ventenne danese di proprietà del Red Bull Salisburgo. È sempre stato considerato come un possibile predestinato, sin dal suo acquisto, quattro anni fa, dal Lingby: una cifra vicina ai 2,7 milioni di euro, un investimento importante per chi aveva solamente sedici anni. Poi il consueto prestito al Liefering, la società satellite del Salisburgo, formalmente slegata dalla prima squadra ma in realtà serbatoio giovanile da cui sono passati tutti quelli che poi hanno dimostrato di potere fare il grande salto verso l'Europa che conta.

Kjaergaard sembra destinato anche lui a cambiare club nel prossimo futuro. È arrivato a uno status che non può essere più contenuto dal Salisburgo e, probabilmente, al tetto massimo a cui potere ambire per una plusvalenza. Il Napoli lo ha seguito con attenzione nei mesi scorsi e per gennaio pare più che un'idea, anche se in compagnia di altri identikit come quello di Gronbaek, 2001 del Bodo Glimt che è valutato più o meno la stessa cifra: 15 milioni di euro è la richiesta della Red Bull.

Kjaergaard è il capitano della nazionale under21 danese ma nelle ultime settimane è stato lontano dai campi da gioco per un infortunio alla spalla. Il Napoli aggiungerà un centrocampista alla propria rosa e il suo nome è da cerchiare con la penna rossa. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.