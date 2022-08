Tmw - Petagna-Monza, manca solo l’ok del Napoli: ecco quando può arrivare il via libera

Andrea Petagna sarà presto un nuovo giocatore del Monza. Manca solo l'ok da parte del Napoli per liberare il centravanti

Andrea Petagna sarà presto un nuovo giocatore del Monza. Manca solo l'ok da parte del Napoli per liberare il centravanti che sarà il grande riferimento avanzato della formazione di Giovanni Stroppa. Un ultimo passaggio che - come riferisce Tuttomercatoweb - potrebbe arrivare già tra la serata di oggi e domani: Petagna è pronto, carico, per la nuova esperienza a Monza.

Grande trascinatore della SPAL, due anni in doppia cifra in A, ha fatto poi il grande salto al Napoli e ora è pronto a rimettersi in gioco in una piazza come Monza dove un dirigente di livello internazionale come Adriano Galliani lo ha voluto fortemente. Una trattativa non facile ma che le parti hanno portato avanti giorno dopo giorno, passo dopo passo. Fino alla chiusura del grande colpo d'attacco atteso da Stroppa.