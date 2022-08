Tmw - Raspadori può essere del Napoli a breve! Domani summit decisivo per la chiusura

TuttoNapoli.net

Giacomo Raspadori vuole solo il Napoli ed è pronto a salutare già in settimana il Sassuolo. Mercoledì infatti è previsto un vertice fra le parti per provare a trovare un accordo sul trasferimento del giovane attaccante che intanto contro la Juventus è partito dalla panchina. Lo scrive Tuttomercatoweb.

"È un grande professionista, si comporta in modo esemplare, ma è inutile nasconderlo che tutte queste voci possono rendere confuse le idee e i modi di pensare. Penso che sia una scelta tecnica dell'allenatore. C’è questa trattativa in corso, non è in stallo, quello che ci dispiace è fare a meno di un ragazzo di grande valore in una gara importante". Queste le parole, piuttosto chiare, a riguardo del dirigente neroverde Carnevali prima della gara coi bianconeri.