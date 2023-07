Tmw - Tre club su Zanoli, spunta la pista estera: Udinese favorita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Udinese e Monza pensano ad Alessandro Zanoli, giovane laterale di proprietà del Napoli reduce dal prestito della passata stagione alla Sampdoria. Il classe 2000 ha espresso al suo entourage il desiderio di restare a giocare in Italia, anche se ha mercato pure in Spagna (c'è il Celta Vigo). Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i bianconeri in questo momento sono leggermente avanti nella corsa, ma il diretto interessato preferirebbe vestire la maglia dei brianzoli.