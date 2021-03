TN - Petagna non si ferma: allenamento nel giorno libero, vuole essere al top per il Crotone

Out da un mese e mezzo ormai, Andrea Petagna è quasi pronto a tornare in campo. Nei giorni scorsi ha lavorato a Castel Volturno, in parte in gruppo, e ha voluto sfruttare anche uno dei due giorni liberi concessi da Rino Gattuso per ritrovare la condizione fisica. Quando gli altri si sono fermati nei giorni di riposo, lui ha continuato a lavorare, come anche oggi, secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttonapoli.net. L'obiettivo del centravanti classe '95 è essere al meglio già per la prossima partita con il Crotone, in programma per sabato. Petagna non si ferma: c'è il ritorno in campo immediato nel mirino.