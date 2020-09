Tuttosport a sorpresa: "Allan-Everton, bisogna aspettare: ingaggio proposto non convince il calciatore"

Tutto fatto per Allan all'Everton, lo ha annunciato anche De Laurentiis, eppure per il quotidiano Tuttosport l'affare non è ancora concluso. Motivo? Le cifre dell'ingaggio. A quanto pare, la proposta di 3.5 milioni a stagione dei Toffees per il brasiliano non convince del tutto il mediano ex Udinese. Ne servirà un'altra per l'ok definitivo e la firma sul contratto. Il Napoli, da questa cessione, incasserà 24 milioni più altri 4 di bonus.