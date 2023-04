Tuttosport - Giuntoli il primo nome di Elkann, ma ADL farà valere il contratto

Il Napoli dovrà respingere l’assalto di una Juventus che ha una voglia forte di vendicare il 5-1 e guarda in direzione azzurra anche per il futuro

Il Napoli dovrà respingere l’assalto di una Juventus che ha una voglia forte di vendicare il 5-1 e guarda in direzione del Vesuvio anche per programmare il futuro, scrive il quotidiano Tuttosport in riferimento al nome di Cristiano Giuntoli che figura in testa al taccuino del patron John Elkann per ricostruire secondo i criteri di sostenibilità che sta dimostrando di rispettare in azzurro: "ADL però, non è d’accordo su questa soluzione e certamente farà valere l’anno di contratto che lega ancora Giuntoli al Napoli per proseguire nel progetto tecnico in testa al quale ci sarà ancora sulla panchina Spalletti".