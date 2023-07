Tuttosport - Il Napoli ha offerto 28mln per Schuurs: la reazione di Cairo

Il centrale olandese è entrato nel mirino dei grandi club italiani e stranieri ma il Torino ha respinto gli assalti pervenuti in queste ultime ore.

"Schuurs, nuovi assalti. No del Torino alle offerte di Napoli e Liverpool" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il centrale olandese è entrato nel mirino dei grandi club italiani e stranieri ma il Torino ha respinto gli assalti pervenuti in queste ultime ore.

No alla proposta da 25 milioni più 3 di bonus da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis, il Liverpool si è spinto fino a 30. Il Toro e il difensore restano in posizione di attesa ma un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe far vacillare il presidente Cairo.