Tuttosport - Il Napoli sfida la Juve: se parte Kim l'obiettivo è Pau Torres del Villarreal

Il difensore è richiesto anche dal Napoli in caso di partenza di Kim

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus cerca un centrale di piede mancino. Le prestazioni di Alex Sandro portano la dirigenza a lavorare per la risoluzione del contratto e - riferisce Tuttosport - a quel punto l’indiziato numero uno, come centrale mancino, sarebbe Pau Torres: lo spagnolo, richiesto anche dal Napoli in caso di partenza di Kim, è tentato e il discorso è già stato intavolato ma il Villarreal va convinto con un’offerta interessante, al di là della clausola. E c’è pure l’Aston Villa.