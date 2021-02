Tuttosport - Sempre peggio, si ferma anche Petagna: c'è la data per il ritorno in campo

Sempre peggio: Con l’infortunio di Petagna sono diventati 9 i calciatori del Napoli in infermeria. Inizia così l'analisi del momento difficile in casa Napoli di Tuttosport, che parla dell'infortunio del centravanti e prova a stimare i tempi di recupero: "Non è una buona notizia, con il calendario sempre fitto di impegni: 3 gare nei prossimi 7 giorni, la prima domani sera, in Spagna contro il Granada. Ieri ha alzato bandiera bianca anche Petagna, cioè un altro attaccante dopo Mertens e Lozano.

Il centravanti ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di lunedì e ieri si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro. L’ex Spal dovrà saltare tre gare, le due di Europa League e quella di domenica contro l’Atalanta, per poi tornare disponibile col Benevento"