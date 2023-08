Tuttosport svela le cifre: "Zielinski-Al Ahli, affare da 60mln complessivi: si chiude?"

De Laurentiis ha proposto al polacco il rinnovo fino al 2027, ma l’ex Udinese ha ricevuto una proposta faraonica dall’Al Ahli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, per il Napoli va sciolto il nodo Zielinski. De Laurentiis ha proposto al polacco il rinnovo fino al 2027, ma l’ex Udinese ha ricevuto una proposta faraonica dall’Al Ahli, che mette sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione più 25 milioni in favore del club partenopeo.

