Tuttosport - Tra 24 ore Sousa può essere del Napoli: biennale da 2,5 a stagione (con clausola)

Sull'edizione di Tuttosport oggi in edicola si parla di affare molto avanzato per vedere il portoghese sulla panchina del Napoli.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Paolo Sousa è pronto un biennale da 2,5 milioni a stagione: tra 24 ore la scelta, con il patron della Salernitana Iervolino irritato per la tempistica dell'accordo. Sull'edizione di Tuttosport oggi in edicola si parla di affare molto avanzato per vedere il portoghese sulla panchina del Napoli.

E stavolta il casting dovrebbe preludere al ciak con un biennale da 2,5mln di euro con l’inserimento di una clausola rescissoria di 4mln di euro chiesta dal portoghese.

Se non è un braccio di ferro tra i due club, di sicuro è una tensione che scorre sotto la superficie: una nuova pagina dei rapporti ondivaghi tra amicizia e conflittualità tra De Laurentiis e Iervolino: dalla posizione diametralmente opposta all’ingresso dei fondi in Lega calcio (favorevole il granata, contrario l’azzurro) alle tensioni sullo spostamento del derby con vista sullo scudetto.