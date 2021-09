Idasiak, l'agente: "Titolare a Leicester? E’ pronto se Ospina non ci sarà, sarebbe incredibile!"

Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della situazione del suo assistito, terzo portieri in Europa League: “Hubert potrebbe debuttare a Leicester nel caso in cui il Napoli non avrebbe il via libera per Ospina in Inghilterra. Sarebbe un debutto incredibile e anche il primo step per misurare le certezze che finora ha dato con la Primavera. Certo sono due mondi differenti, ma credo che Hubert possa fare bene a prescindere da tutto.

Il Napoli ci ha preallertato? Ho sentito il ragazzo dopo l’amichevole col Benevento e mi ha detto di essere arrabbiato perché non aveva avuto modo di dimostrare il suo valore. Lui è concentrato e si sente pronto, dovesse arrivare questa opportunità la coglierà sicuramente al balzo. DI carattere è freddo e distaccato e non credo che possa subire ulteriori pressioni rispetto a quelle di un giocatore che si ritrova titolare con dei compagni che finora ha visto dagli spalti. Negli ultimi giorni ha fatto allenamenti più intensi, vive la quotidianità aspettando questa probabile opportunità. Sembra che ci siano ancora spiragli per delle deroghe per Ospina e Osimhen, aspettiamo e confidiamo nel fato. Sono un paio di anni che partecipa agli allenamenti in prima squadra, sia Meret che Ospina gli sono sempre stati vicini, sono compagni nel vero senso della parola".