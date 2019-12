Il borsino del mercato - Non solo Lobotka, gennaio insolitamente intenso in entrata ed uscita

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Ci eravamo lasciati in estate con quasi 50 trasferimenti tra entrate ed uscite (clicca qui). Ed ora ripartiamo con il borsino versione invernale per una sessione che, rispetto al passato, dovrebbe portare il Napoli ad operare diversi movimenti, alcuni addirittura per l'undici titolare, viste le difficoltà avute, il cambio di allenatore e modulo di gioco.

In entrata la priorità è un regista, o comunque un vertice basso, che possa dare un senso al 4-3-3 di Gattuso, dopo che negli anni di Ancelotti per una diversa filosofia di gioco sono stati man mano venduti tutti gli elementi in quel ruolo. E' già in dirittura d'arrivo - vista l'urgenza in quel ruolo - l'acquisto di Stanislav Lobotka, classe '94 del Celta Vigo e della nazionale slovacca, da tempo nei radar di Giuntoli. 16mln più 2 di bonus l'offerta, poco più alta, sui 20, la richiesta degli spagnoli e affare che dovrebbe chiudersi dopo questi giorni di festa, essendoci già l'intesa col giocatore per circa 2mln di euro a stagione, più del doppio di quanto percepito a Vigo. Il mercato azzurro però, come detto, potrebbe non finire qui: col passaggio al 4-3-3 Gattuso ha tre punte per un solo posto centrale e la terza scelta, ovvero Llorente, potrebbe essere sacrificata, magari cogliendo un'occasione per un esterno offensivo che possa giocare a destra col mancino, il classico piede invertite alla Suso. Un tentativo verrà fatto per Politano, occasione di mercato visto che non ha collocazione nel 3-5-2 di Conte. La società si guarderà intorno anche per una soluzione sulle corsie difensive visto che Ghoulam non dà garanzie ed il solo Mario Rui non basta a sinistra e Gattuso rischia di dover continuare ad adattare a sinistra Di Lorenzo, Hysaj o Luperto con risultati modesti.

In uscita si proverà a risolvere di nuovo quelle situazioni che si trascinano già dall'estate. Può partire Elseid Hysaj, dopo l'affare sfumato a fine mercato estivo col Valencia, anche perché non c'è la volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Stesso discorso per Lorenzo Tonelli, monitorato da Lecce e Sampdoria (sarebbe un ritorno, dopo il mancato riscatto dell'estate), che continua ad essere ai margini della squadra, e per Amin Younes che ha richieste sia dall'Italia (Genoa e Sassuolo) che dalla Germania. L'addio di Faouzi Ghoulam invece è più complesso e legato all'acquisto di un sostituto all'altezza, ad una buona sistemazione dove possa avere continuità e soprattutto al pagamento del suo ingaggio che è molto pesante. Da sistemare in prestito, invece, Gianluca Gaetano, classe 2000 che non è mai entrato nelle rotazioni e che Gattuso non reputa centrocampista come il predecessore, ma anche Gennaro Tutino, chiuso al Verona e che potrebbe ripartire da una serie B da vertice.

IN ENTRATA

Amrabat 90% (per giugno, Verona)

Rrahmani 90% (per giugno, Verona)

Lobotka 80% (Celta Vigo)

Politano 20% (Inter)

Koutris 10% (Olympiacos)

Ricardo Rodriguez 5% (Milan)

IN USCITA

Tutino 99% (in prestito)

Tonelli 90%

Gaetano 90% (in prestito)

Younes 80%

Hysaj 50%

Ghoulam 40%

Llorente 30%

Mertens 10%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)