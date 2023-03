Il ct Mancini: "Politano sarà convocato, spero anche Raspadori! Scudetto? Il Napoli lo vincerà"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del ritorno della Nazionale a Napoli

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del ritorno della Nazionale a Napoli dieci anni dopo l'ultima volta, il 23 marzo prossimo contro l'Inghilterra: "Siamo molto felici perché manchiamo da un po' a Napoli e ci arriviamo per una partita importante, in un momento importante e bello per il Napoli e tutta la città. Non poteva esserci momento migliore, visto che il Napoli sta facendo un gran campionato, merita di essere in testa e anche in Champions League sta facendo molto bene".

Sarà una gara importante? "E' la prima di qualificazione a Euro2024, contro l'Inghilterra che è una delle migliori nazionali del momento. Avremo bisogno dell'aiuto del Maradona e di tutti i napoletani. E' sempre stato un piacere per me giocare a Napoli, il San Paolo è sempre stato pieno, le partite erano sempre molto belle e cariche di emozioni".

Scudetto al Napoli? "Penso di sì, il Napoli è sulla strada giusta. Meglio non dire nulla causa scaramanzia, anche perché il calcio è strano e particolare. Quello che sta facendo il Napoli lo sta meritando ampiamente e credo che alla fine riuscirà a vincerlo".

Il Napoli può far bene anche in Champions? "Il Napoli gioca un calcio molto europeo, è una squadra che attacca molto, difende bene, va bene in contropiede. E' una squadra completa. Credo che sia una squadra che possa fare strada anche in Champions League. E' una competizione particolare, ma le condizioni per fare bene ci sono".

Indosserete una maglia per ricordare Vialli. "Ci sarà una frase che ha coniato e ha amato su quella maglia. Lui era molto ammirato dai napoletani e la cosa era reciproca. Sarà molto bella la maglia e sarà bello indossarla proprio a Napoli".