Il dato clamoroso sul pupillo di Spalletti (ma non di Garcia)

Tre partite sono poche per giudizi definitivi, ma le cifre non mentono

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre partite sono poche per giudizi definitivi, ma le cifre non mentono. Elmas, il pupillo di Spalletti, l'uomo più impiegato (non in termini di minuti ma di presenze) con Di Lorenzo, è diventato uno dei tanti, anzi uno dei pochi ancora ai margini con Garcia. Il macedone, infatti, ha raccolto appena ventuno minuti in campionato. Raspadori è diventata la prima alternativa a Kvaratskhelia pur non essendo un esterno: è partito titolare a sinistra nelle due gare in cui il georgiano era fuori e lo ha sostituito con la Lazio per l'ultima mezzora mentre Elmas restava a guardare.

COSA SUCCEDE AD ELMAS?

Il macedone un anno fa è stato decisivo con gol pesanti come quelli a Udinese, Atalanta e Juve, un preciso rigorista (con la Samp) e il perfetto dodicesimo sempre pronto a entrare per incidere subito. Garcia non lo vede, per il momento, e lo lascia fuori, preferendogli altri giocatori: è questa ad oggi una delle principali differenze tra i due.